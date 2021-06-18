Пригожин потребовал США снять с него санкции

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Предприниматель Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с требованием снять с него санкции. Об этом сообщается на странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Бизнесмен также попросил предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список.

По мнению Пригожина, санкции против него являются необоснованными, ограничивают его права и свободы. Кроме того, предприниматель уверен, что ограничения введены «с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы».

Ранее Пригожин обратился в Следственный комитет России из-за объявленного за него ФБР вознаграждения. Он заявил, что его хотят похитить граждане США в составе организованной преступной группы.