Прибыть от смартфонов Sony «превзошла все ожидания» компании

https://static.news.ru/photo/a4a36620-a904-11eb-ab07-96000091f725_660.jpg Фото: sony.ru

Корпорация Sony опубликовала финансовый отчёт за II квартал текущего финансового года. Из документов следует, что мобильное подразделение компании впервые с 2017 года начало приносить прибыль.

Организации удалось заработать $255 млн на смартфонах. При этом продажи устройств по сравнению с предыдущим периодом сократились с 3,2 млн штук до 2,9 млн.

Представитель Sony рассказал, что компании удалось достичь прибыли при падении продаж за счёт сокращения расходов и повышения цен на девайсы. Он назвал уровень прибыли «превзошедшим все ожидания». При этом он отказался делать прогнозы о продажах в будущем, передаёт Gizchina.

В целом годовой доход компании вырос на 9% до $82,6 млрд, а читая прибыль увеличилась на 91% до $10,9 млрд.

Накануне Apple также опубликовала отчёт за II квартал финансового года (завершился 27 марта). По данным корпорации, больше половины квартальной выручки ей принесли продажи iPhone.

Чистая прибыль Apple выросла больше чем в два раза — с $11,2 млрд до $23,6 млрд. На фоне таких хороших результатов в Купертино решили увеличить дивиденды на 7%, до $0,22 за акцию, а также выкупить акции на $90 млрд. В 2020 году корпорация выкупила акций на $50 млрд, а в 2019 году — на $75 млрд.