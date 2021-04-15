Прибыль от экспорта водорода в РФ оценили в $100 млрд в год

https://static.news.ru/photo/6b943b84-9dd8-11eb-8a7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2050 году экспорт из России экологически чистых видов водорода может достичь $100 млрд в год. Такие показатели спрогнозировали в Минэнерго, причём, достичь их планируют с помощью специальных мер господдержки.

Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн тонн, — цитирует РБК проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.

В данный момент мировой рынок водорода в качестве энергоносителя пока отсутствует, но уже в ближайшем будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий водородной энергетики.

Авторы концепции полагают, что рынок может быть глобальным «с крупнотоннажными перевозками водорода от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и СПГ», или локальным, когда производство и потребление водорода будут сосредоточены в рамках одних и тех же стран или регионов.

По данным Минэнерго, спрос на экологически чистый водород может резко вырасти из-за планов Евросоюза к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности (равенства вредных выбросов, выделяемых в атмосферу и извлекаемых оттуда).

В связи с этим в российском ведомстве предложили к 2024 году создать четыре кластера производства и экспорта экологичных типов водорода: Северо-Западный, Восточный, Арктический и Южный. Производителям планируют предоставить меры господдержки.

Как писал NEWS.ru, структура потребления в мировой энергетике в ближайшие десятилетия, скорее всего, не изменится, и востребованность углеводородов не снизится, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, альтернативные источники энергии будут применяться чаще, однако существенных изменений не ожидается. При этом он подчеркнул, что это не значит, что страна должна «почивать на лаврах», говорить, что она самая богатая по запасам газа и нефти и поэтому «ничем другим заниматься» не будет. Он заявил, что в России будут заниматься и солнечной энергией, и энергией прилива, и ветра, и водородной энергетикой.

Однако, добавил Путин, если власти будут «рачительно и по-современному» использовать углеводороды, то «конца и края не видно применению в практической жизни» этого сырья. Президент также сообщил, что по оценке российских и международных экспертов, объёмы потребляемой энергии в связи с ростом экономики будут увеличиваться.