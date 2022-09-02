Президент «Транснефти» заявил о росте объема поставок нефти из России Президент «Транснефти» Токарев: нефтепровод в Азию работает на полную мощность

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Николай Токарев

Объем поставок нефти из России по разным направлениям, в частности в Азию, возрос, пишет EADaily со ссылкой на президента «Транснефти» Николая Токарева. Во время обращения к коллективу глава компании рассказал об изменении цепочек поставок, а также заявил, что нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) работает на полной мощности.

В соответствии с пожеланиями наших заказчиков мы перестроили логистические цепочки. На некоторых направлениях, в первую очередь азиатских, объем поставок вырос. Нефтепровод ВСТО работает на максимальной мощности, — заявил Токарев.

По его словам, в период с января по июнь компания отгрузила 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов через морские терминалы по сравнению с 63 млн за тот же период годом ранее. Также отмечается рост объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов внутри России.

Европейский регулятор ранее разрешил уполномоченному банку России до конца года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он обратил внимание на то, что в июле ежемесячный платеж от компании за транзит по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию не прошел, однако теперь поставки нефти в эти страны могут быть продолжены.