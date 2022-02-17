Президент Татарстана предложил продлить льготную ипотеку до 2024 года

Председатель комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство городская среда», президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить до 2024 года льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых с возможным увеличением суммы кредита с трёх до шести млн рублей. Об этом Минниханов заявил на рассмотрении проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года, пишет РБК. По мнению главы Татарстана, в стратегии необходимо сделать акцент на обеспечение спроса на новое жильё и включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья.

Минниханов отметил , что программа льготной ипотеки является одним из ключевых мероприятий стратегии, но распространяется она только на отдельные категории граждан. Других же реальных инструментов стимулирования спроса на жильё стратегией не предусмотрено.

Предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также рассмотреть возможное увеличение сумм кредита с трёх до шести млн рублей, — заявил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все дейcтвующие льготные ипотечные программы и позволяющее потребителю понять, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную ипотеку. Он провёл аналогию с «инфраструктурным меню» — комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного cтроительства.

Хуснуллин добавил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тыcяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. В этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить cубсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.