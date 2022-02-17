Президент Татарстана предложил продлить льготную ипотеку до 2024 года

Председатель комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство городская среда», президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить до 2024 года льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых с возможным увеличением суммы кредита с трёх до шести млн рублей. Об этом Минниханов заявил на рассмотрении проекта стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года, пишет РБК. По мнению главы Татарстана, в стратегии необходимо сделать акцент на обеспечение спроса на новое жильё и включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья.
Минниханов
Предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также рассмотреть возможное увеличение сумм кредита с трёх до шести млн рублей, — заявил он.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все дейcтвующие льготные ипотечные программы и позволяющее потребителю понять, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную ипотеку. Он провёл аналогию с «инфраструктурным меню» — комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного cтроительства.
Хуснуллин добавил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тыcяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. В этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить cубсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.