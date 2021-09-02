Президент школы «Сколково» оценил возможность четырёхдневки в России

Президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов дал интервью RT на Восточном экономическом форуме, в котором прокомментировал возможность введения четырёхдневной рабочей недели в РФ.
Шаронов
То есть они двигаются в этом направлении, уменьшая количество часов, но увеличивая интенсивность работы в течение каждого часа. И в этом смысле это выбор каждой компании, — пояснил Шаронов.
Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что россияне должны больше работать и забыть о четырёхдневной рабочей неделе. Он отметил, что труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость.