Президент России: сокращение военных расходов не планируется

https://static.news.ru/photo/5809fe0a-1480-11eb-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, выступая по онлайн-связи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что сокращение оборонных расходов в стране не планируется.

Путина попросили прокомментировать планы Минфина по оптимизации оборонного бюджета.

Это дискуссии правительственных ведомств между собой. При принятии окончательного решения я буду исходить из ситуации в экономике. В практическом плане это не обсуждается, — сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что дискуссии на тему экономии путём урезания оборонных расходов происходили внутри правительства. Путин заверил, что до него эти обсуждения «даже не дошли», передаёт телеканал «Звезда».

Проект бюджета на 2023 год предполагает сокращение оборонных расходов до уровня в 2,5% ВВП. Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что оптимальным был бы уровень в 2,8–2,9% ВВП. При такой доле оборонных расходов нагрузка на бюджет не будет сдерживать развитие других направлений. Чиновник напомнил, что в 2010 году оборонные расходы повысились до 3,4%, что стало серьёзным испытанием для экономики.