Президент РФ потребовал разобраться с зарплатами учёных в регионах

https://static.news.ru/photo/ec87225e-6a0e-11eb-b24e-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский президент Владимир Путин распорядился разобраться с зарплатами учёных в регионах. Он добавил, что появление в России уже трёх вакцин от коронавируса является крупным научным успехом страны. Соответствующие распоряжения получили глава Минфина РФ Антон Силуанов и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.

Я знаю, понимаю, там (в ситуации с доходами учёных в России. — NEWS.ru) много может быть нюансов, но посмотрите на все эти нюансы и мне подробно, пожалуйста, об этом доложите, — отметил политик.

Руководитель государства отдаёт такое распоряжение, так как одна из участниц мероприятия пожаловалась президенту на попытки замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Также Путин отметил излишнюю бюрократизированность процедуры получения специалистами грантов, которая не несёт в себе ничего хорошего.

Кроме того, лидер поручил правительству разработать программу в области экологического развития и климатических изменений на 2021–2030 годы. Глава государства подписал соответствующий указ. Программа должна быть направлена на обеспечение экологической безопасности и на улучшение состояния окружающей среды. Также она коснётся изучения климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям.

Ранее NEWS.ru писал, что значительная часть городов России страдает от загрязнённого воздуха. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, атмосферный воздух загрязнён в 48 городах страны. Выступая на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», Абрамченко заметила, что правительство уже начало планировать расширение проекта после 2024 года. Что касается указанных городов, они были определены благодаря мониторингу ситуации.