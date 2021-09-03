Президент РАН рассказал о пользе конопли для экономики России

Для того, чтобы снизить объём выбросов парниковых газов и избежать углеродного налога России следует выращивать коноплю. Об этом президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил в интервью РИА Новости.

Ученый пояснил, что показатели депонирования углерода у конопли лучше, чем у лиственного леса.

Она может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон, — сказал он.

Глава РАН также отметил, что во многих странах конопля легализована. Она применяется при создании препаратов, которые помогают онкобольным легче переносить химиотерапию. По его словам, у этого растения может быть «очень серьезное медицинское будущее, а следовательно и бизнесовое».

Ранее сообщалось, что ряд российских предпринимателей вложились в производство технической конопли. По их мнению, эта сфера в России недооценена, а рынок слишком зарегулирован из-за опасений государства по поводу возможного смешения технической и наркотической конопли.