Президент Монголии рассказал о строительстве газопровода «Союз Восток»

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил в эфире телеканала «Россия-24» о начале реальной работы по строительству газопровода из РФ в КНР. По его словам, газопровод «Союз Восток», который проведут из России в Китай через территорию Монголии, принесет ощутимую экономическую выгоду каждой из трёх сторон.

Это проект евразийского масштаба и он имеет поистине большое значение, так как может доставлять природные богатства России её экономическому партнеру Китаю, — подчеркнул монгольский президент.

Он также отметил, что использование газа было бы полезно не только для экономического развития страны, но и для борьбы с негативными последствиями изменения климата в Монголии. Кроме того, строительство газопровода станет новым направлением сотрудничества стран в энергетической сфере.

5 декабря 2019 года «Газпром» и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Весной 2021 года был утверждён технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2». А в октябре «Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода.