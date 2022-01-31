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Президент Монголии рассказал о строительстве газопровода «Союз Восток»

13:55, 31 января 2022
Президент Монголии рассказал о строительстве газопровода «Союз Восток» Фото: unsplash.com
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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил в эфире телеканала «Россия-24» о начале реальной работы по строительству газопровода из РФ в КНР. По его словам, газопровод «Союз Восток», который проведут из России в Китай через территорию Монголии, принесет ощутимую экономическую выгоду каждой из трёх сторон.

Это проект евразийского масштаба и он имеет поистине большое значение, так как может доставлять природные богатства России её экономическому партнеру Китаю,подчеркнул монгольский президент.

Он также отметил, что использование газа было бы полезно не только для экономического развития страны, но и для борьбы с негативными последствиями изменения климата в Монголии. Кроме того, строительство газопровода станет новым направлением сотрудничества стран в энергетической сфере.

5 декабря 2019 года «Газпром» и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Весной 2021 года был утверждён технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2». А в октябре «Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода.

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