Президент Финляндии спрогнозировал экономический спад в Европе

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look press

Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал в интервью местному изданию Maaseudun Tulevaisuus о расширении конфликта на Украине и об экономическом спаде в Европе. Сейчас, по его словам, ЕС готовится к энергетическому кризису и последующему падению доходов. Он также отметил, что «невозможно представить», какое начало в отношениях между Западом и Россией или между Финляндией и Россией может быть построено.

Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать, — указал Ниинистё.

Он также добавил, что жители Финляндии и Европы в целом должны быть готовы к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год, к чему, по его словам, люди уже привыкают.

По мнению Ниинистё, это может повлиять на концепцию европейского единства, так как сейчас ЕС движется в направлении, в котором «самодостаточность в очень широком смысле становится центральной».

Это означает самодостаточность с точки зрения безопасности, несмотря на то, что у нас идет процесс [вступления в] НАТО, и самодостаточность, чтобы было достаточно продовольствия, — уточняет Ниинистё.

Немецкий телеканал ARD ранее спрогнозировал Германии протесты этой зимой из-за подорожания энергоносителей и основных товаров. Журналисты указали на то, что в настоящее время в Берлине проходят акции протеста под лозунгами «Восстание» и «Гражданская война».

Такие же настроения можно наблюдать в Баварии и Саксонии, сообщают авторы сюжета. В Германии власти ожидают рецессию в экономике из-за кризиса с энергоресурсами, которые лишили конкурентного преимущества национальную промышленность.