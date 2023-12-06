Президент «Балтики» предложил Росимуществу национализировать компанию

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Президент российской пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко и предложил ему национализировать предприятие, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ. По мнению Боллоева, национализация является единственным возможным выходом для завода, оказавшегося в непростой ситуации после провала сделки с корпорацией Carlsberg Group. Отмечается, что в компании пока не подтвердили данную информацию.

Руководитель компании утверждает, что корпорация отказалась от российского предложения о сделке, несмотря на «более чем приемлемые» условия по части финансовых расчетов и взаимовыгодному использованию брендов. Боллоев отмечает, что при последующей оценке компании Росимуществу следует учитывать балансовую стоимость основных средств «Балтики». Она составляет примерно 17 млрд рублей. Предприятие также нуждается в обновлении технологического оборудования, необходимого для производства напитков.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных владельцев компании «Балтика» во временное управление Росимущества. Такое решение было принято после того, как корпорация Carslberg Group покинула российский рынок. После передачи доли корпорации Росимуществу гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти России в краже бизнеса.