Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/771c4b84-f74f-11ea-b5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru/projects/nord-stream2

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должен влиять на ход строительства проекта «Северный поток — 2».

Я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и «Северным потоком — 2». «Северный поток — 2» — это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнёров. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос, — отметил австрийский политик по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене.

Ван дер Беллен напомнил, что Австрия более 50 лет покупает газ у «Газпрома». У австрийской стороны нет претензий к российским коллегам. Он добавил, что вопрос будущем проекта должен решаться в Европе, а не в США.

Кроме того, глава Австрии добавил, что Евросоюз сейчас решает вопрос дальнейших действий в ситуации с Навальным. Этот случай не может остаться без ответа, передаёт ТАСС.

Строительство «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Инцидент с Алексеем Навальным

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Как писал NEWS.ru, новые антироссийские санкции Запада, которые могут быть введены в ближайшее время, нельзя оставлять без реакции — как исходя из законов дипломатии, так и для того, чтобы ограничить негативное влияние на Россию и её союзников. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, США в последнее время всё настойчивее стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Соединённые Штаты требуют под тем или иным предлогом заморозить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако ФРГ всячески противостоит этому. После того как в России в реанимацию попал оппозиционер Алексей Навальный, впоследствии переправленный в берлинскую клинику, ряд немецких политиков также высказались за остановку проекта. К новым санкциям против России призывали и в других западных странах.