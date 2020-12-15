Преподавателям могут назначить надбавки до 15 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/55055766-3f52-11eb-8fb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Повышенные оклады и надбавки предлагается ввести для российских преподавателей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму от депутатов фракции КПРФ.

По мнению авторов документа, минимальный оклад преподавателей вузов не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, остальным педагогам предлагается установить не менее 70%. Также законопроектом предлагается установить и новые надбавки за классное руководство и кураторство — не менее пяти тысяч рублей, приводит выдержку из документа «Парламентская газета».

За учёную степень доктора наук предлагается доплачивать 15 тыс. рублей, за кандидатскую — по восемь тысяч рублей. Также предлагается доплачивать за каждого школьника, который обучается сверх нормы наполняемости класса на первое число каждого месяца. Эти выплаты должны составить 3% оклада.

Независимо от должности и места работы преподавателю устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск на 56 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что подумает над особым видом страхования учителей во время пандемии. С соответствующим предложением выступила партия «Единая Россия» на социальном форуме.