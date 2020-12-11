16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Премьеры России и Белоруссии обсудили торговое сотрудничество

17:47, 11 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с белорусским премьер-министром Романом Головченко перспективы торгово-экономического взаимодействия и углубления интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин и Головченко провели телефонный разговор 11 декабря.

Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве, — сказано в сообщении.

Российский и белорусский премьеры обсудили и меры противодействия COVID-19.  

Как сообщал NEWS.ru, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз, а также о ряде других вопросов, связанных с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории стран — участниц Договора о создании Союзного государства.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео