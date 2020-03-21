https://static.news.ru/photo/724f48b8-6b9f-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились, что поставки нефти для полной загрузки белорусских НПЗ возобновятся. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии.

Стороны обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Кроме того, во время телефонных переговоров главы правительств России и Белоруссии обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции и сотрудничество в области энергетики.

1 января 2020 года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Произошло это из-за того, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок в наступившем году.

11 марта Румас после встречи со своим российским коллегой Мишустиным заявил, что Минск каждый месяц будет покупать не меньше двух танкеров чёрного золота, даже если с российскими нефтяными компаниями удастся договориться о возобновлении поставок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» устранило дефекты, обнаруженные на магистральном нефтепроводе Мозырь — Брест. По данным пресс-службы предприятия, специалисты в срочном порядке заменили участки на 18-м и 238-м км нефтепровода.