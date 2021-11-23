Премьер-министр Японии объявил о продаже нефти из запасов вслед за США

Япония в рамках договорённостей с США продаст несколько сотен тысяч килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка. Точный объём нефти и сроки продажи пока прорабатываются, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит газета Nikkei.

Килолитр служит единицей измерения нефти в Японии и составляет примерно 6,289 барреля.

Мы работаем вместе с США над стабилизацией международного нефтяного рынка и решили вслед за ними продать часть национальных запасов нефти способом, который не противоречит законодательству, — заявил Кисида.

Газета со ссылкой на источники писала, что объём продаваемой нефти из резервов составит около 4,2 млн баррелей. Тендер на продажу проведут до конца года, а сама поставка будет осуществлена до марта следующего года. Предполагаемый объём реализации покрывает потребности Японии в течение одного-двух дней. При этом в случае необходимости Токио может выпустить на рынок дополнительные излишки из резервов.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырьё. В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Отмечается, что 32 млн баррелей нефти станут предметом биржевого обмена, ещё 18 млн предполагается продать в течение нескольких месяцев.