Премьер утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами в РФ

https://static.news.ru/photo/87329e72-3c52-11eb-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России. Её состав утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 12 декабря сообщили представители пресс-службы кабмина.

На заседании по экономическим вопросам 9 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

В рабочую группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, частью группы стали руководитель Росстата Павел Малков, глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава ФНС Даниил Егоров.

Также членами рабочей группы Мишустин утвердил помощника председателя правительства Игоря Артемьева и замруководителя правительственного аппарата Алексея Уварова. Кроме них в группу вошёл директор департамента экономического развития и финансов Василий Толоко, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития разработать до 21 декабря предложения по созданию системы отслеживания цен на базовые продукты.