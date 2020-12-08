Мишустин сообщил, чего россияне ждут от власти в период пандемии

https://static.news.ru/photo/d838658e-39fc-11eb-8142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане каждой страны ждут от местных властей решений, при помощи которых можно будет преодолеть спад в национальных экономиках на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. И россияне в этом контексте исключением не являются. Об этом в ходе международного экспортного форума «Сделано в России» сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, сегодня наблюдается следующая картина: предприятия, успешно продвигающие свои товары на экспорт, быстрее восстанавливают объёмы продаж и рабочие места. И это очень важно, подчеркнул Мишустин.

Пандемия коронавируса серьёзно разбалансировала систему мировой торговли. В частности, отметил премьер, это произошло из-за торговых войн, роста протекционизма и недобросовестной конкуренции.

Также волатильность цен на энергоносители, замедление динамики ВВП — всё это влияло на разбалансированность системы международной торговли. В этом году Международный валютный фонд ожидает падения глобального ВВП более чем на 4%, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер добавил, что прошлогодние показатели сумели сохранить крайне немногочисленные отрасли, однако и в этой схеме имеются свои исключения.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мишустин сообщил о возможном взрывном спросе за рубежом на российскую вакцину от коронавируса.

Он подчеркнул, что в первую очередь обеспечить сывороткой планируется граждан РФ.