Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо продолжать. Он назвал ошибкой предложение ввести двухлетний мораторий на работы по проекту.
«Северный поток — 2» следует продолжать строить. Мы зависим друг от друга, мы нуждаемся в этом сотрудничестве, — заявил Кречмер.
Как
Премьер-министр Саксонии отметил, что СССР и Германия поддерживали экономическое сотрудничество даже во время противостояния двух вооружённых ядерным оружием блоков. Он подчеркнул, что Москву и Берлин связывают десятилетия сотрудничества.
Ранее кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц призвал ввести двухлетний мораторий на «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным.
NEWS.ru писал, что глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес негативно оценил приостановку строительства газопровода. Он подчеркнул, что это грозит потерей рабочих мест и убытками в миллиарды евро.
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