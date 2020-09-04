Премьер Саксонии Кречмер выступил за возобновление «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c1092f1e-efa7-11ea-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Sattler via www.imago-image.de/Global Look Press

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо продолжать. Он назвал ошибкой предложение ввести двухлетний мораторий на работы по проекту.

«Северный поток — 2» следует продолжать строить. Мы зависим друг от друга, мы нуждаемся в этом сотрудничестве, — заявил Кречмер.

Как сообщает ТАСС, политик назвал инцидент с 44-летним оппозиционером Алексеем Навальным «ужасным преступлением». По его словам, сначала нужно провести расследование, а затем «требовать последствий».

Премьер-министр Саксонии отметил, что СССР и Германия поддерживали экономическое сотрудничество даже во время противостояния двух вооружённых ядерным оружием блоков. Он подчеркнул, что Москву и Берлин связывают десятилетия сотрудничества.

Ранее кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц призвал ввести двухлетний мораторий на «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным.

NEWS.ru писал, что глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес негативно оценил приостановку строительства газопровода. Он подчеркнул, что это грозит потерей рабочих мест и убытками в миллиарды евро.