«Премьер продолжил дело президента»: финансист о кредитах 3–4,5% бизнесу Финансист Разуваев предложил выдавать льготные кредиты 3–4,5% IT-сектору

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Льготные кредиты малому и среднему бизнесу под 3–4,5% годовых поддержат экономику, однако впервые данный метод применили еще во время кризиса 2009 года по инициативе Владимира Путина — на тот момент премьер-министра России, заявил в беседе с NEWS.ru член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Собеседник подчеркнул, что нынешний глава правительства «продолжил дело» действующего президента РФ. Таким образом он прокомментировал подписание соответствующего документа премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Этот опыт впервые, хоть и не массово, появился, когда премьером был Путин во время кризиса в 2009-м. Это его идея. Активно его использовали во время пандемии COVID-19 в 2020. Сейчас это та же практика. Да, это поддержит экономику. Более того, в общем линия видна — если это наш производитель или спрос на нашу продукцию — то льготные ставки. Нашим — всё. Остальным — рыночные условия, — считает эксперт.

По его словам, в 2023-м экономика РФ выйдет из рецессии, а инфляция не превысит 10%. Он также предположил, что к этому времени спецоперация может закончится, «наши договорятся, российские резервы разморозят, ситуация стабилизируется и начнется холодная война с Западом». По мнению Разуваева, Центробанк не станет опускать ключевую ставку ниже 6%, чтобы не обесценить банковские вклады РФ.

Поэтому да, нашу экономику надо поддерживать, стимулировать спрос на отечественную продукцию и сами предприятия. Льготные ставки — да. <...> На самом деле, [льготными кредитами надо обеспечить] все, что работает на внутренний рынок и кибербезопасность, все связанно с IT. Да, у них куча льгот и так, учитывая что западники уходят и их нишу разделят наши за несколько лет. В ближайшие годы сектор будет расти, хотя расслабляться не надо — будет конкуренция с Белоруссией и Казахстаном, — подытожил Разуваев.

Ранее стало известно, что Мишустин подписал постановление, которое позволит малым и средним предприятиям получать льготные кредиты под 4,5% и 3% соответственно. Отмечается, что кредиты будут предоставляться на перестройку и развитие производства. Также в правительстве подчеркивают, что предварительный срок действия льготной программы кредитования составит три года. Отмечается, что до конца 2022 года подобных кредитов может быть выдано на общую сумму более 50 млрд рублей.