https://static.news.ru/photo/ab965b56-643e-11ea-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главной целью правительства является защита населения от финансовой неопределённости.

По его словам, сейчас важно, чтобы все органы федеральной исполнительной власти и Центробанк скоординировали свою работу.

Надо свести все риски к минимуму и отразить серьёзные угрозы, чтобы защитить людей от финансовой неопределённости, — подчеркнул он, открывая заседание правительства.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин сообщил, что даже при низких ценах на нефть России хватит накопленных резервов на много лет. Он заверил, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.