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Премьер Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой России

08:55, 04 ноября 2021
Премьер Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой России Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала жестокой игрой со стороны России переговоры с «Газпромом» на фоне газового кризиса в республике. Власти страны приложат усилия для поисков альтернативных источников топлива, заверила она в эфире телеканала Jurnal TV.

Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке, — сказала премьер.

Таким образом она ответила на вопрос о том, можно ли расценивать позицию Москвы как шантаж.

Гаврилица выразила надежду на то, что в дальнейшем Кишинёв сможет достойно вести переговоры по вопросам заключения или продления газовых соглашений.

Ранее в «Газпроме» подтвердили продление контракта на поставку газа в Молдавию с 1 ноября. Он будет действовать на протяжении ещё пяти лет. В компании отметили, что соглашение продлено на взаимовыгодных условиях.

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