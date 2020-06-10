Премьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

https://static.news.ru/photo/840dd0ee-ab12-11ea-b6c7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному документу, к 2024 году уровень газификации регионов РФ вырастет с 68,6% до 74,7%. К 2035 году данный показатель планируется увеличить до 82,9%.

Кроме того, в стратегии прогнозируется увеличение производства энергоносителей к 2024 году на 5-9% по сравнению с 2018 годом.

В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике, — говорится в документе.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны до 2035 года. Её цель — формирование конкурентоспособного на мировом рынке промышленного сектора с высоким потенциалом.