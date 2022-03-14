Премьер Британии: Северное море поможет отказаться от российских ископаемых

Ресурсы Северного моря позволят отказаться от российских энергоносителей, приводит ТАСС заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на встрече с представителями энергетической отрасли. Участники обсудили инвестиции в добычу полезных ископаемых в Северном море.

Премьер-министр подтвердил неизменную приверженность развитию нефтегазовой индустрии в Северном море, которая является ключевым фактором в британских планах по достижению большей энергетической независимости, - говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит.

Кроме того в нем отмечается, что на встрече обсуждали наращивание инвестиций в добычу нефти и газа в Северном море, а также меры по ликвидации инвестиционных барьеров.

Тем временем в Швейцарии назвали последствия отказа от газа и нефти из РФ. Это грозит стране потерей 4% ВВП и обойдётся каждому гражданину страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей. — NEWS.ru). Подобные последствия способны привести к промышленной рецессии, отмечают эксперты.