Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа

По трубопроводу Ямал — Европа прекратилась прокачка газа. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Более того, начался реверс газа в обратном направлении.

Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. О причинах на данный момент не сообщается .

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

Напомним, что на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем ночью 5 августа случился сильный пожар. Из-за ЧП компании пришлось снизить поставки по газопроводу Ямал — Европа, компенсируя это подъёмом газа из ПХГ. Низкие запасы в подземных хранилищах грозят компании трудностями с выполнением контрактов на поставки газа зимой. «Газпром» в данном контексте рассчитывает на запуск первой нитки «Северного потока — 2».

Из-за аварии на заводе в дальнейшем резко выросли цены на энергоносители в Европе. Прокачка сильно падала уже несколько раз за прошедшее с момента ЧП время.

«Газпром» ранее объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу является временным и связано с заявками одного из клиентов, а также исходит из возможностей компании по оптимизации транспортных мощностей.