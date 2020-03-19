Расширить пакет мер, направленных на помощь малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусной неопределённости, предложила Госдума первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Среди дополнительных мер называются кредитные каникулы, сокращение числа проверок надзорных органов, мораторий на коммуналку и снижение арендной платы на 50% для арендаторов государственных и муниципальных площадей. Об этом NEWS.ru рассказал инициатор новелл член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

В момент мирового экономического кризиса нужно предоставить бизнесу все возможности выжить. Минэку и Минфину надо не только всё четко просчитывать в пользу государства, но и идти навстречу. Преференции «малышам» и предпринимателям реального сектора экономики. И это не только моё мнение, но скорее выражение единого порыва со стороны делового сообщества. Иначе, в ближайшее время многие предприниматели утратят физическую возможность рассчитываться, и выйдут тем самым, на тропу банкротства. Виктор Зубарев член комитета Госдумы по бюджету и налогам член комитета Госдумы по бюджету и налогам

В письме на имя Белоусова, которое депутат передал в распоряжение нашего новостного портала, предлагается «расширить „антивирусный“ пакет государственной либерализации финансово-кредитной и фискальной нагрузки на бизнес из „зоны риска“ на весь период пандемии».

Так, Зубарев предлагает ввести мораторий на плановые и внеплановые проверки предприятий контрольно-надзорными ведомствами, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан, а также кредитные каникулы для всех игроков рынка «зоны риска» до конца 2020 года. Среди которых: отечественные туроператоры, транспортно-логистическая сфера, сектор гостинично-ресторанного бизнеса (так называемый сегмент HoReCa), производство и торговля сувенирными изделиями и мелкая розница, образовательно-досуговые и спортивные центры.

Также, парламентарий предлагает разрешить отсрочку платежей в ФСС (Фонда социального страхования) для участников «зоны риска» на 6 месяцев без взимания пени или штрафов, ввести мораторий на платежи за услуги ЖКХ и снизить арендную плату на 50% за первое полугодие 2020 года для арендаторов государственных и муниципальных площадей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также депутат Зубарев призывает к усилению мер комплексной и финансово-кредитной поддержки региональных авиалиний и определению траектории антикризисной поддержки совместно с Минтрансом и российскими авиакомпаниями.

К месту вспомнить, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве. Кроме того, министерству поручено ускорить согласование и внесение в правительство РФ проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций.

Поможет, но не спасёт

Предлагаемые меры антикризисной поддержки МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства), среди которых кредитные каникулы, сокращение проверок надзорных органов, мораторий на коммуналку, снижение арендной платы для арендаторов государственных и муниципальных площадей, отчасти может помочь ситуации, но не спасти ее, комментирует предложенный законопроект заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Не лишним будет напомнить, что надзорные каникулы и так действуют до 31 декабря сего года — их никто не отменял. А вот добавить надзорные каникулы и для налоговых проверок или прекратить до конца года уже начатые проверки, может быть полезным. Полная заморозка платежей по кредитам, выданным в рамках программ льготного финансирования, тоже неплохой вариант. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова предлагает обратиться к «полезному опыту Сеула, где власти позволили малому бизнесу занимать под 1,5% годовых в качестве «антивирусной меры». Увы, но пока в РФ в рамках льготного кредитования бизнес может рассчитывать лишь на ставку в 8,5%.

Иначе говоря, текущая санитарно-экономическая обстановка, на взгляд экономиста, является «достаточно серьезным испытанием для российского малого бизнеса».

Макроэкономическая ситуация и так была не самая благоприятная, а теперь распространение COVID-19, вместе с непростой ситуацией, вызванной проблемами нефтяного рынка, ставит на паузу работу целых направлений хозяйственной деятельности. В зоне риска туризм, HoReCa, индустрия досуга и развлечений. Если продолжится экономический спад на очереди будут грузоперевозки, а затем, когда закончится потребительский ажиотажа, замедлится и торговля, — предупреждает Дмитрий Завьялов.

Поспешишь — коронавирус насмешишь

Для взвешенного принятия антикризисных мер сначала нужно очень взвешенно оценить реальный ущерб, замечает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

С момента разворачивания ценовой войны на нефтяном рынке прошло очень мало времени. Сейчас принимающие решения министерства буквально завалены просьбами о помощи. Но те, кто принимает решение о выделении средств, знают, что заранее определить, как долго это продлится, невозможно. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

По мнению Хестанова, экономика может восстановиться довольно быстро, как это было в 2008 году, а, может быть, «нас ждет очень длинный период низких цен на энергоносители, как было в середине 80-х - начале 90-х годов».

Заранее ничего неизвестно. Только когда у кабмина будет подтвержденная статистика положения дел в большинстве отраслей, начнётся реальное выделение денег, — сказал аналитик.

Вот почему, считает Хестанов, любые заявления о цифрах и программах в настоящее время имеет смысл рассматривать не более чем, как декларацию о намерениях. Поскольку реальные решения будут приниматься только когда возникнет чёткое понимание с падением оборотов, ситуации по долговой нагрузке и налоговым платежам.

Возможно, получат поддержку вне очереди авиакомпании из-за высокого статуса и значимости. По всем остальным, скорее всего, пока не накопится статистика, решение будет на паузе, — предполагает доцент РАНХиГС.

И такая логика, по его суждению, «вполне здравая, поскольку все просят о помощи, но никто не знает, как долго придётся жить в этих новых условиях». А это значит, что «расходовать резервы сейчас нужно очень и очень экономно».