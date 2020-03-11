https://static.news.ru/photo/646e26ee-6369-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители России станут участниками заседания техкомитета ОПЕК+, которое состоится в марте, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он также напомнил, что сотрудничество продолжается в рамках действующей хартии.

Продолжаем с коллегами мониторить ситуацию, — цитирует российского министра ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя обвал цен на нефть на мировом рынке после неудавшихся переговоров, завяил, что странам — участницам ОПЕК+ нужно договориться о заключении новой сделки.