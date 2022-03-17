Представители компаний рассказали, считают ли они своё положение стабильным

Около 55% компаний в России оценивают своё положение на рынке как стабильное, показало исследование HeadHunter, результаты которого приводит РИА Новости. 30% предприятий считают ближайшую перспективу негативной, 16% — скорее позитивной. 38% продолжают найм сотрудников или усилят подбор, 47% перестанут нанимать людей, но сохранят коллективы, ещё 12% будут сокращать работников или готовиться к сокращениям.

При этом 27% стали оказывать сотрудникам психологическую и эмоциональную поддержку, а 4% — материальную помощь. 51% представителей компаний отметили, что не планировали и не планируют пересматривать зарплаты, 35% увеличат зарплаты в плановом порядке, а 10% решили сократить их.

Исследование проводилось 14 марта 2022 года среди одной тысячи HR-менеджеров, специалистов по найму персонала и владельцев малого бизнеса по всей России.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство может уже к концу текущей недели принять пакет мер для сохранения занятости россиян и для поддержки компаний, вынужденных приостановить работу для перенастройки производств и логистики. По его словам, ведомство ежедневно мониторит ситуацию на рынке труда, а федеральная горячая линия Роструда готова круглосуточно принимать звонки россиян.