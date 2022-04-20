Представитель ТПП оценил отношение Китая к антироссийским санкциям

Китай не позволит себе подло поступить по отношению к Москве в условиях западных санкций, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии Иван Изотов. По его словам, многие предприниматели из Китая хотят развивать отношения с Россией, а о необходимости соблюдения антироссийских санкций Пекин обязательно уведомит Москву.

Безусловно, с их стороны будет предупреждение, вопрос в том, в каком виде эти сигналы будут поданы и насколько российская сторона будет готова услышать или отследить, — сказал Изотов.

Он также отметил, что успехи в отношениях с Китаем будут зависеть от готовности пересмотреть собственные подходы к диалогу, проявлять уважение и быть более терпеливыми и внимательными к китайским партнёрам. По словам Изотова, в отношениях с Китаем необходимы продуманные действия.

Китай отказался поддерживать антироссийские санкции, которые западные страны ввели в ответ на события на Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что введение Соединёнными Штатами санкций против РФ не содействует урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что от ограничительных мер больше вcего пострадают развивающиеся страны со слабой экономической базой, их экономичеcкое развитие и социальная стабильность столкнутся с cерьёзной угрозой.

При этом руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков выразил мнение, что Китай может присоединиться к антироссийским санкциям через пару месяцев. По его мнению, это будет зависеть от развития ситуации на Украине.