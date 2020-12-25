Представитель президента РФ рассказал про «риски» развала Кремниевой долины

https://static.news.ru/photo/91b4f338-46dc-11eb-99ed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: digital.ac.gov.ru

Модель Кремниевой долины в США может развалиться из-за смены ориентиров американской венчурной отрасли на традиционные направления инвестирования. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по запросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Мы ожидаем определённого развала модели Силиконовой долины, распространения этих компаний в новые места типа Техаса и других некоторых штатов и венчуризации традиционных отраслей экономики, — цитирует Пескова РИА Новости.

В качестве причин таких изменений он назвал постепенное закрытие многих рынков «из-за политических целесообразностей».

Доступ американских товаров [на мировые рынки], в первую очередь цифровых, платформенных, будет постепенно закрываться. Соответственно, деньги-то надо зарабатывать. Мы ожидаем, что венчур американский пойдет в традиционную отрасль: железные дороги, самолёты, как он уже сейчас пошёл в космос, и самое важное — сельское хозяйство, — заключил спецпредставитель российского президента.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза готовят список из 20 мировых технологических гигантов, в отношении которых будут введены наиболее жёсткие регуляторные нормы с тем, чтобы ограничить их безраздельное господство на рынках. В список войдут такие монстры IT-индустрии из Кремниевой долины, как Facebook и Apple.

Как сообщал NEWS.ru, основатель соцсети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину, чтобы начать карьеру или запустить бизнес в IT. Предприниматель отреагировал на документальный фильм Юрия Дудя о выходцах из постсоветских стран в американских интернет-компаниях.