Больше половины предприятий-банкротов в России представляют сферы торговли, строительства и рынок недвижимости. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра сведений юридических лиц.
В период с 2011 по 2020 год банкротами признали себя порядка 60% компаний и предприятий, занятых в этих отраслях,
При этом с 2018 года наблюдается слабо выраженная динамика снижения банкротств. В 2019 году доля несостоятельных компаний в этих трёх сферах составила 58,9% от общего количества. Однако говорить об этом как о тенденции пока рано, уверены специалисты.
Наибольшее число банкротств именно в указанных сегментах рынка эксперты называют естественным явлением. Они отмечают, что через процедуру проходят предприятия тех отраслей, которые лидируют в экономике по масштабу бизнеса и количеству сотрудников.
Наименьшее число компаний-банкротов зафиксировано в области культуры, спорта, здравоохранения и образования.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство экономического развития готовит новый закон о банкротстве, который предполагает отмену процедуры наблюдения. Это связано с тем, что она слишком часто затягивается.
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