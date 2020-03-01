https://static.news.ru/photo/e57c81c6-5bae-11ea-b418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины предприятий-банкротов в России представляют сферы торговли, строительства и рынок недвижимости. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра сведений юридических лиц.

В период с 2011 по 2020 год банкротами признали себя порядка 60% компаний и предприятий, занятых в этих отраслях, сообщают «Известия».

При этом с 2018 года наблюдается слабо выраженная динамика снижения банкротств. В 2019 году доля несостоятельных компаний в этих трёх сферах составила 58,9% от общего количества. Однако говорить об этом как о тенденции пока рано, уверены специалисты.

Наибольшее число банкротств именно в указанных сегментах рынка эксперты называют естественным явлением. Они отмечают, что через процедуру проходят предприятия тех отраслей, которые лидируют в экономике по масштабу бизнеса и количеству сотрудников.

Наименьшее число компаний-банкротов зафиксировано в области культуры, спорта, здравоохранения и образования.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство экономического развития готовит новый закон о банкротстве, который предполагает отмену процедуры наблюдения. Это связано с тем, что она слишком часто затягивается.