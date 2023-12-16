Предприятия РФ завершат год с высоким уровнем оптимизма РБК: российский бизнес завершит год с рекордным за 10 лет оптимизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские предприятия завершают год с оптимистичными ожиданиями, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежемесячных конъюнктурных опросов, проводимых Банком России и Институтом экономической политики им. Е. Т. Гайдара. Отмечается, что бизнес-оптимизм показывает максимальные результаты за 10 лет.

Итоги 2023 года свидетельствуют об уверенном восстановлении оптимизма отечественных предприятий в завершающемся году после шоков 2022 года, — говорится в материалах ИЭП.

Институт Гайдара связывает рост оптимизма компаний с позитивной динамикой спроса, которая за месяц выросла с 0 до +8 пунктов и достигла лучших значений с февраля 2022 года. Показатель вырос на фоне снижения планов выпуска в сентябре — октябре вместе со снижением дефицита запасов готовой продукции.

Сводный индикатор бизнес-климата ЦБ в 2023 году составил 6,7 пункта (среднегодовое значение). Только в 2013 году его значение было выше — 7,9. В прошлом году этот показатель стал отрицательным на две десятых пункта (-0,2).

В октябре сообщалось, что денежно-кредитная политика Центробанка не достигла необходимой степени жесткости для выполнения цели по инфляции. Как заявили представители бизнеса и аналитики, в 2024 году в стране с большой долей вероятности наступит рецессия.