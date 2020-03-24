https://static.news.ru/photo/c83584c8-6d97-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские предприятия пищевой промышленности в Москве работают в штатном режиме и сохраняют объёмы производства. Для них в условиях распространения коронавируса становится важной задача обеспечения безопасности при изготовлении продуктов питания.

Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

По словам заместителя мэра в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на данном этапе власти видят своей задачей оказание всесторонней поддержки предприятиям, которые обеспечивают город продуктами питания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сеть быстрого питания «Макдоналдс» направила руководству российских регионов план работы в условиях возможного карантина по коронавирусу. Рестораны начнут работать только навынос и перейдут исключительно на безналичную оплату. «Макдоналдс» запланировал закрыть обеденные залы и принимать заказы через киоски самообслуживания.