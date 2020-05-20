Предприятия Китая заработали на 99,1%

Крупные промышленные предприятия заработали на 99,1% в Китае. Доля вернувшихся к работе сотрудников составила 94,5%.
Эти показатели достигли нормального уровня, отмечают в правительстве республики. Сейчас темпы работы промышленности страны ускоряются,
Но при этом есть неопределённость из-за пандемии коронавируса по всему миру, из-за чего деятельность предприятий по-прежнему сталкивается с большими трудностями. На полное восстановление производственных мощностей в стране потребуется время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции по всему миру внешняя торговля КНР может понести ещё большие убытки. Из-за этого в Китае готовят контрмеры по укреплению международных цепочек поставок.
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