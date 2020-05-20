Предприятия Китая заработали на 99,1%

https://static.news.ru/photo/f67ad934-9a54-11ea-b3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Bo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупные промышленные предприятия заработали на 99,1% в Китае. Доля вернувшихся к работе сотрудников составила 94,5%.

Эти показатели достигли нормального уровня, отмечают в правительстве республики. Сейчас темпы работы промышленности страны ускоряются, сообщается на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР.

Но при этом есть неопределённость из-за пандемии коронавируса по всему миру, из-за чего деятельность предприятий по-прежнему сталкивается с большими трудностями. На полное восстановление производственных мощностей в стране потребуется время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции по всему миру внешняя торговля КНР может понести ещё большие убытки. Из-за этого в Китае готовят контрмеры по укреплению международных цепочек поставок.