https://static.news.ru/photo/71a12f72-646e-11ea-989d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменение курса рубля, связанное с падением цен на нефть, является следствием политики, которую проводят большинство Центробанков мира с 2008 года. Обвал произошёл из-за переизбытка денежной массы, считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Они печатали деньги без остановки. Естественно, что это уже не работает. И привело к падению во всём мире, — цитирует эксперта РЕН ТВ.

По словам Бунича, падение курса российской валюты также было ожидаемым. Тем не менее, дальнейшее снижение стоимости нефти приведёт к корректировке рубля, уверен он.

Ранее, как писал NEWS.ru, финансовые аналитики заявили, что доллар уже в апреле может укрепиться до отметки в 80 рублей. Это произойдёт, если текущая цена на нефть останется на прежнем уровне.