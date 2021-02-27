Предприниматели запросили у правительства новые меры поддержки и льготы

https://static.news.ru/photo/612893e2-7a2a-11eb-ba6e-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предприниматели подготовили предложения по мерам государственной поддержки малого бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Инициативы сформировала «Опора России», которая, в частности, просит ограничить рост тарифов и повысить госзакупки у малого бизнеса.

В качестве налоговых мер поддержки предлагается повысить порог для упрощённой системы налогообложения. На данный момент она действует для тех, у кого годовой доход не превышает 200 млн рублей, пишут «Известия».

Эту планку предлагается поднять до 300 млн рублей. Также бизнесмены просят снизить НДС до 10% для предприятий туризма, общепита, охранных услуг и производства спортивных товаров.

Кроме того, «Опора России» предлагает распространить налог на профессиональных доход от сдачи внаём апартаментов. Предприниматели также хотят уравнять размер штрафов для малых предприятий и ИП. А также обходиться без штрафов при первом нарушении, если оно не нанесло ущерба.

Многие предложения уже рассматриваются, тем более, что создание переходного налогового режима значится в общенациональном плане. Другие меры обсуждаются уже несколько лет, но то и дело откладываются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса. Прежде всего, он направлен на сохранение занятости, чему посвящены самые дорогостоящие и значимые меры.