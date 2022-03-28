Предприниматели предложили перевести расчёты России с Азией в нацвалюты

Россия ведёт переговоры о переходе на национальные валюты в торговых расчётах с партнёрами из Азии и Африки уже не первый год. Это сложный процесс, однако в последнее время такое решение выглядит наиболее логичным и верным. Особенно в странах, с которыми Россия наладила широкие торговые связи. Об этом заявили в интервью РИА Новости бизнес-послы предпринимательской организации «Деловая Россия».

Россия давно ведёт работу по переходу на расчёты в национальных валютах со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Но это небыстрый процесс и в нынешних условиях внешнего санкционного давления, возможно, будет верным и логичным решением, — сказал бизнес-посол в Танзании Юрий Коробов.

В настоящее время Россия импортирует из Танзании бобовые, орехи, хлопковый текстиль, кофе, чай и пряности. При этом Коробов считает, что эта страна представляет большой интерес для инвестиций, в первую очередь — в сельское хозяйство и экологические проекты.

В свою очередь, бизнес-посол в Индии Ольга Куликова подчеркнула, что эта страна предоставляет ещё больше возможностей для российского бизнеса. В частности, РФ может поставлять туда растительные масла, оборудование, ювелирные изделия и предоставлять IT-услуги, а взамен получать косметику, бытовую химию, электронику, текстиль и автомобили.

ЮАР в 2021 году существенно увеличила товарооборот с Россией. При этом рынок стремительно развивается. По словам бизнес-посла в стране Анны Надобных, основная доля российского экспорта в ЮАР приходится на химическую, металлургическую и целлюлозно-бумажную продукцию. Импорт составляют овощи, фрукты, минеральные удобрения, средства транспорта и продукты питания.

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Путин поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Позднее он направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.