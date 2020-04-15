Предприниматели оценили новый пакет мер поддержки от президента России

https://static.news.ru/photo/1fb8eeae-7f29-11ea-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил реальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, который окажет помощь значительному количеству предприятий. Об этом рассказал NEWS.ru первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

Безвозмездная помощь от государства в размере 12 тысяч рублей на сотрудника даст возможность сохранить рабочие места, — заявил Сигал.

Он добавил, что предложение президента о создании нового кредитного продукта с субсидированием на размер ставки ЦБ поможет многим компаниям, которые находятся в сложных финансовых условиях из-за падения оборотов. Ещё одним важным предложением Сигал считает выделение регионам средств для устойчивости бюджетов в размере 200 млрд рублей.

Ранее «большая четвёрка» бизнес-объединений из России направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса. Документ подписан главой «Опоры России» Александром Калининым, президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По их словам, данная мера станет стимулом для компаний сохранить рабочие места. Предоставлять субсидии авторы письма предлагают до окончания срока самоизоляции, писал NEWS.ru.