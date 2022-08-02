Предприниматель оценил подорожание товаров при параллельном импорте Предприниматель Хижняк: цена товаров при параллельном импорте возрастет до 20%

Товары при параллельном импорте подорожают до 15%—20%, рассказал член Московского регионального отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. В разговоре с РИАМО он отметил, что на изменение цен повлияет появление стран-посредников.

По мнению экспертов и по динамике прихода на рынок товаров через эту торгово-экономическую модель, рост цен имеет место быть. В среднем примерно на 15%-20%, потому что в логистической цепочке появляется страна-посредник или ряд посредников, которые также вкладывают в общую цену товара свои издержки, — объяснил Хижняк.

Эксперт добавил, что система параллельного импорта вполне легальна и признается правилами Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, она даже продвигает параллельный импорт, так как в принципах организации заложены свобода международной торговли и недопустимость монополизма на мировом рынке товаров.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина предположила, какие товары будут пользоваться спросом у россиян при параллельном импорте. Согласно мнению специалиста, популярными станут потребительские товары: одежда и обувь, запасные части для автомобилей, бытовая техника и электроника. Она также отметила, что ввозить автомобили в коммерческих масштабах таким способом не получится в силу требований Технического регламента.