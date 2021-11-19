Предприниматель назвал принципы успешного ведения бизнеса

Предпринимателям нужно изучать вкусы и предпочтения потребителя, чтобы успешно вести бизнес в 2022 году, заявил основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков в разговоре с «Народными Новостями». По его словам, необходимо наладить систему мониторинга рынка, чтобы быть гибким. Моженков также рекомендует запланировать три бюджета: рабочий, оптимистичный и кризисный.

Я использую эту схему с 2009 года, и она даёт результат. Прогнозный бюджет доходов и расходов (БДР) — это важный инструмент быстрого реагирования, когда на рынке происходят кардинальные изменения. И вы должны быть готовы к разным сюжетам — от идеального до катастрофического. В 2022 году БДР нужно корректировать ежемесячно или ежеквартально — в зависимости от бизнеса, — сказал он.

Моженков также посоветовал разработать чёткие правила для сотрудников на удалёнке, чтобы не потерять эффективность работы. При этом все работники компании должны нести ответственность за выполнение ключевых показателей.

Ещё один способ вести бизнес эффективно — автоматизация, считает предприниматель. В этом собственникам может помочь Министерство цифрового развития, которое готово компенсировать 50% затрат представителям малого и среднего бизнеса. Наконец, Моженков порекомендовал проводить ежемесячные мозговые штурмы с топ-менеджерами и ценными сотрудниками.

Ранее правительство России подготовило проект постановления о выплате единовременного гранта в один минимальный размер оплаты труда на каждого занятого малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от пандемии. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что предложения по поддержке бизнеса на фоне распространения коронавируса одобрил президент России Владимир Путин.