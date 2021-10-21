Предприниматель назвал колбасу признаком нищеты населения

Колбаса как класс — признак бедности населения, она лишь заменяет недоступное гражданам мясо. Об этом сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко, комментируя прогнозируемый рост цен на колбасы. А он, по мнению Потапенко, неизбежен.

Колбаса — это исключительно советское изобретение. Её изначально делали, чтобы обеспечить хоть каким-то белком наших сограждан. Во всех странах мира колбас нет как класса, потому что за рубежом то, что называется колбасками в той же Германии или Австрии, — это не колбаса. Колбасы — это признак нищего населения, и они должны были бы давно исчезнуть, потому что во всех странах — если ты хочешь, то ешь мясо, — заявил предприниматель.

Потапенко предположил, что Россия всё время будет в «продуктовой петле» сокращения ассортимента, ухудшения состава продуктов и роста цен.

О возможном росте цен на колбасы, сосиски и полуфабрикаты предупредили компании-мясопереработчики. Из-за подорожание сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа цены могут вырасти на 7–20% до начала ноября. Если цены будут повышены, то больше всего подорожают готовые изделия: биточки, тефтели и котлеты из курицы.