Экономист: «Если бы в Китае слушали советы Сороса, то оказались бы на дне»

Положительные результаты борьбы Китая с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19, лишний раз доказали эффективность модели государственного регулирования властей Пекина. Заявления же Джорджа Сороса о рисках инвестирования в экономику КНР являются доказательством беспомощности Вашингтона в противостоянии с азиатской страной, сообщил NEWS.ru экономист Василий Колташов.

По его мнению, концепция Пекина идёт вразрез с привычными представлениями Сороса об идеальном капитализме, при котором выгода американского крупного капитала ставится порой выше интересов государства. Предприниматель, по словам эксперта, хочет своими высказываниями ослабить экономический бренд Китая, который за последнее время ещё на шаг приблизился к тому, чтобы потеснить Вашингтон с лидирующих мировых позиций.

Если Сорос пишет статьи, это в первую очередь означает, что это кому-то выгодно. Это как у Маяковского: «Если звёзды зажигаются, это кому-то нужно». Здесь именно такой случай. Сороса просто так не заманишь ни на какие пресс-конференции. По мнению Сороса, идеал капитализма заключается в том, чтобы государство брало деньги из народных карманов и выдавало их бизнесу за красивые глаза. В Китае работают иначе. Там интересы государства ставятся на первое место, а не выгода бизнес-элиты. Сороса это бесит, вот он и начинает упрекать американские компании за инвестиции в экономику Пекина, — подчеркнул эксперт.

Колташов также отметил, что ужесточение регулирования финансового рынка Китая со стороны председателя Коммунистической партии КНР Си Цзиньпина вполне вписывается в бизнес-концепцию Джорджа Сороса, в которой отсутствует рыночная конкуренция, зато превозносится выгода крупных компаний. То есть американский предприниматель возмущается тем, что у Пекина получается в лучшей степени, чем у Вашингтона, объяснил аналитик.

В США в своё время столь же жёстко действовали в отношении китайских компаний, включая TikTok и HUAWEI. Ещё до того, как Трампа выкинули из Twitter, он пытался ставить палки в колёса технологическим ресурсам из Пекина. Поэтому удивительно, что сейчас, когда уже в КНР задумались над усилением контроля над крупнейшими компаниями страны, Сорос вдруг забыл про аналогичный опыт Штатов прошлых лет. Без сильной роли Си экономика Китая вернулась бы в периферийное состояние, это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Пекине. Если бы в КНР всерьёз прислушались бы к советам Сороса, то сейчас уже не были бы одной из ведущих мировых экономических держав и оказались на дне, чего так хочет добиться американский предприниматель, — заключил Колташов.

Ранее Джордж Сорос раскритиковал международную компанию BlackRock Inc. за инвестирование миллиардов долларов в китайскую экономику. По мнению американского предпринимателя, подобными действиями руководство организации рискует потерять большую часть вложенных средств.

Статья Сороса для издания The Wall Street Journal не стало для предпринимателя единственной, в которой он упрекал руководство Пекина за ужесточение регулирования национальной экономики. Ранее он написал материал для международной деловой газеты Financial Times, в который выступил с открытой критикой в адрес председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина и упрекнул его в переформатировании частного производственного сектора КНР.