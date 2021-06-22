Предельная цена закупок у МСП увеличится в два раза

Предельная цена закупки товаров и услуг у малых и средних предприятий (МСП) станет больше и достигнет 800 миллионов рублей. Документ вступает в силу с 1 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Предельная цена закупок у МСП станет больше в два раза. До этого решения стоимость одного контракта составляла 400 миллионов рублей. Иногда, если сумма контракта была выше, приходилось разбивать закупку на несколько позиций для соответствия условиям. Это приводило к проблемам в выполнении работ, как в случае с контрактами на строительство дорог. Договоры заключались на неоправданно мелкие участки трассы.

Кроме того, новая инициатива должна поддержать представителей малого и среднего бизнеса, улучшив процедуру закупок товаров и услуг. Обновлённая предельная цена связана с тем, что предприятия относятся к категории малых, когда их выручка не превышает 800 миллионов рублей в год, отмечается в сообщении.

Ранее бизнес назвал риски при деофшоризации госзакупок. Это спровоцирует снижение конкуренции, из-за чего итоговая стоимость товаров и услуг для государства в условиях рыночной экономики возрастёт.