«Предел практически нащупан»: экономист о максимальном падении доллара Экономист Масленников предсказал падение доллара до значения в 50 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в России может максимально упасть до 50 рублей, предположил экономист Никита Масленников в разговоре с «Москвой 24». Он считает, что курс американской валюты практически достиг «дна», в ближайшем будущем доллар будет лишь укреплять свои позиции.

Я думаю, что предел практически нащупан. Может, доллар зацепится за 50 рублей, вряд ли за 49 рублей, но тем не менее это уже практически близко ко дну. Дальше, я думаю, он будет потихоньку расти, — заверил Масленников.

Он считает, что курс доллара начнет расти в июле. На позиции американской валюты повлияет восстановление импорта, так как зарубежные товары требуют расчета в долларах и евро, пояснил Масленников.

До какого значения? Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60–65 рублей за доллар, — предсказал экономист.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство работает над возвращением рубля к оптимальному курсу для экономики страны. Он составляет 70–80 рублей за доллар. Белоусов пояснил, что сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает. Поэтому необходимо переосмыслить экономические механизмы.