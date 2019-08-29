https://static.news.ru/photo/ddb7dacc-ca6c-11e9-b182-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Правление «Газпрома» обсудит вопрос о новой дивидендной политике, сообщил начальник департамента российской энергетической компании Александр Иванников.

По его словам, заседание по этой теме запланировано на 28 ноября, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что дивидендная политика «Газпрома» может быть изменена, новые правила призваны гарантировать финансирование инвестпрограмм. Как следует из протокола совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова от 13 августа, правительственные дискуссии о дивидендах, начавшиеся в этом месяце, могут затронуть и крупнейшую энергетическую компанию.

Инициатива также может коснуться дивидендов РЖД, «Транснефти» и «Россетей». Компаниям могут разрешить не платить дивиденды по обыкновенным акциям, а выплатить только вознаграждения по префам. Оставшиеся средства необходимо будет направить на крупные проекты.