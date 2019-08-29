Правление «Газпрома» обсудит вопрос о новой дивидендной политике, сообщил начальник департамента российской энергетической компании Александр Иванников.
По его словам, заседание по этой теме запланировано на 28 ноября, передаёт
Ранее News.ru писал, что дивидендная политика «Газпрома» может быть изменена, новые правила призваны гарантировать финансирование инвестпрограмм. Как следует из протокола совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова от 13 августа, правительственные дискуссии о дивидендах, начавшиеся в этом месяце, могут затронуть и крупнейшую энергетическую компанию.
Инициатива также может коснуться дивидендов РЖД, «Транснефти» и «Россетей». Компаниям могут разрешить не платить дивиденды по обыкновенным акциям, а выплатить только вознаграждения по префам. Оставшиеся средства необходимо будет направить на крупные проекты.