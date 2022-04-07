Правительству России посоветовали искать новые рынки сбыта нефти

Правительству России стоит искать новые рынки сбыта нефти, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль «Радио 1». Это связано с тем, что старые контракты стали ненадёжными, объяснил он. Среди возможных покупателей специалист назвал Китай, Вьетнам и Индию.

Сегодня ситуация непростая, потому что многие заключённые ранее контракты сегодня под большим вопросом. Поэтому сегодня задача нашего правительства — поддержать нефтяные компании в плане поисков новых рынков сбыта. Это может быть, прежде всего, юго-восточный регион. Китай, Вьетнам и особенно Индия, которая имеет большую потребность в нефти, — сказал Шмаль.

Он добавил, что поиск новых потребителей непрост, но найти их вполне возможно.

Ранее ЛУКОЙЛ предупредил о рисках остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за нехватки мощностей для хранения мазута. С этим могут столкнуться нефтекомпании, которые испытывают проблемы с отгрузками топлива на фоне санкций.

Чтобы избежать снижения и остановки производства, ЛУКОЙЛ хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ, а также предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. В компании считают, что такие же послабления необходимы и для сжигания попутного нефтяного газа.