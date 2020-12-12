МЭР предложило установить планку колебаний цен на продукты

https://static.news.ru/photo/9f107688-3df4-11eb-8c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития предложило российскому правительству установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10% вместо текущих 30%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, в настоящее время действует постановление правительства № 530, которое было принято в 2008 году, позволяющее в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов.

При этом планка установлена колебаний цен в 30%. Понятно, что когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого не достаточно. Планку предлагается серьёзно снизить, — отметил он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими замами.

Решетников уточнил, что поэтому предлагается дать правительству право устанавливать планку в размере 10% колебаний за месяц без учёта сезонных колебаний цен.

Как писал NEWS.ru, Решетников заявил, что российскими властями приняты меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в магазинах. В правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.

Министерства и ведомства РФ могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца начиная с 1 января 2021 года. Именно сахар-песок и подсолнечное масло оказались наиболее подорожавшими продуктами в магазинах в ноябре в сравнении с 2019 годом.