Власти потратят на поддержку российского кино миллиарды рублей

Правительство Российской Федерации дополнительно выделит в этом году на поддержку отечественного кинематографа более 11,5 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме. Его слова приводит ТАСС.

Приняли решение увеличить финансирование из федерального бюджета, чтобы в текущем году на производство фильмов направить более 11,5 млрд рублей. Так мы поддерживаем не только молодых людей, но и наш кинематограф, — сказал Мишустин.

Раннее компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company и Paramount объявили о приостановке поставок в российские кинотеатры фильмов в связи с ситуацией на Украине.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах авторские художественные и документальные фильмы российского и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа.