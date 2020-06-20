Правительство займётся сдерживанием цен на курортах

https://static.news.ru/photo/b5c530d0-b299-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил подчинённым заняться механизмом контроля за ценами на российских курортах. Правительство считает, что на данный момент необходима регулярная оценка доступности турпродуктов и проработка сценариев развития туризма в стране.

Регулирование цен позволит оперативно принимать решения по поддержке туристической отрасли, считают во власти. Но инициатива кабмина участниками рынка была воспринята крайне негативно. Они уверены, что вмешательство со стороны власти приведёт к краху отрасль, которая и так уже пострадала от пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсант».

В качестве аргумента представители турбизнеса приводят ситуацию в Сочи, где правительство вмешивалось в регулирование цен во время проведения Олимпиады, а также ЧМ по футболу. Но тогда кабмин исходил из общемировой практики.

Сейчас же ценовое регулирование со стороны правительства может выражаться в установлении предельно допустимых уровней стоимости туруслуг, определении ценовых коэффициентов и надбавок.

Меж тем индекс активности российских путешественников находится пока на значении 8,5 баллов при максимальном значении 10. Число бронирования отелей на российских курортах на июль-август на 70% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек размещения в отелях значительно вырос.

В Крыму ночь в отеле обойдётся в 4,4 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 3,8 тыс. рублей, в Калининградской области — 2,8 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самые недорогие направления для путешествий по России летом назвали эксперты. Это больше десяти городов, в которых можно бюджетно отдохнуть.